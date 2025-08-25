Сергій Стаднюк

Захисник Євген Хачеріді поновив професійну кар’єру. Пресслужба Чорноморця повідомляє про підписання контракту з відомим українським футболістом. Досвідчений гравець поповнив склад одеської команди.

Євген Хачеріді народився 28 липня 1987 року у Мелітополі, його зріст – 198 см, вага – 86 кг. Центрбек є вихованцем футбольного клубу з рідного міста, він виступав за Олком Мелітополь, Металург-2 Запоріжжя, Волинь Луцьк та Динамо Київ, за іноземні клуби ПАОК із Салонік, Динамо Брест, а також аматорські Штурм Іванків (нині – Колос-2) та Авангард Лозова.

Разом із Динамо Київ тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок і тричі – Суперкубок країни. У складі київського клубу він провів 237 офіційних матчів і відзначився 8 голами, у єврокубках – 94 ігри та 1 м’яч. Також Хачеріді має 51 матч і 3 голи за національну збірну України. Цікаво, що за Чорноморець виступає інша легенда «синьо-жовтих» Ярослав Ракицький.

До серпня 2025 року Хачеріді працював у селекційному відділі Динамо. Однак повідомлялося, що київський клуб припинив співпрацю з захисником та іншим колишнім своїм гравцем Артемом Кравцем.