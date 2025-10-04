Шовковський мав рацію? Експерт висловив несподівану думку щодо фатальної заміни Михавка з Кристал Пелас
Динамо у вимушеній меншості пропустило перший м'яч від суперника у Лізі конференцій
близько 1 години тому
Відомий футбольний коментатор і журналіст Володимир Звєров відреагував на пояснення головного тренера Динамо Олександра Шовковського щодо довгої заміни травмованого Тараса Михавка у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2). У меншості кияни пропустили перший м'яч.
Цей момент багатьох вразив. Ви бачили лавку Динамо у трансляції, бачили Буртника, бачили молодого Захарченка. Я навіть не уявляю, який внутрішній стан міг мати футболіст, маю на увазі Буртника: він грав у Другій лізі, потім у Першій, а далі перейшов у Динамо — і зіграв нуль хвилин. Він не виходив ані проти Оболоні, ані проти Олександрії, ані у Кубку, тоді як інші новачки отримували ігровий час. Я не можу собі уявити його стан, коли одразу потрібно вийти проти Крістал Пелас. Це як із велосипеда одразу пересісти на трактор чи навіть літак — такого не буває.
Я впевнений, що Буртник не був психологічно готовий до такого матчу. Вийти проти Матети, Камади та інших — можна після цього й віру в себе втратити. Думаю, це одна з причин, чому заміна затягнулася. Михавко хотів повернутися в гру, але з того, як він упав і які в нього були очі, навіть мені стало зрозуміло: грати він уже не міг. І цей епізод, коли Михавка не було на полі, показав, що тренерський штаб не мав плану Б на такий екстрений випадок. У цій ситуації потрібно було реагувати швидше.
Нагадаємо, Шовковський заявив, що футболіст, якого готували на заміну Михавку виявився зовсім не готовим вийти на поле.
