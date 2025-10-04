Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич після поразки київського Динамо у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) поділився оцінкою новачків «біло-синіх».

В тому румуні Владіславі Бленуце взагалі нічого не бачу, чесно. Не знаю, може з часом його прорве його.

Захисник той центральний [Аліу Тіаре], то в нього хороша фактура, але лише з часом стане зрозуміло, який його справжній рівень. Щодо нігерійця [Шоли Огундани] те саме скажу. Зарано поки давати йому характеристику.

От будуть матчі з Шахтарем у Кубку та УПЛ, проти Фіорентини в єврокубках, тоді й оцінимо, чого ці новачки вартують. Тоді можна буде предметніше поговорити, – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua.