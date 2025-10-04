Маркевич виніс суворий вердикт скандальному новачку Динамо
Бленуце відверто не вразив авторитетного українського тренера
близько 1 години тому
Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич після поразки київського Динамо у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) поділився оцінкою новачків «біло-синіх».
В тому румуні Владіславі Бленуце взагалі нічого не бачу, чесно. Не знаю, може з часом його прорве його.
Захисник той центральний [Аліу Тіаре], то в нього хороша фактура, але лише з часом стане зрозуміло, який його справжній рівень. Щодо нігерійця [Шоли Огундани] те саме скажу. Зарано поки давати йому характеристику.
От будуть матчі з Шахтарем у Кубку та УПЛ, проти Фіорентини в єврокубках, тоді й оцінимо, чого ці новачки вартують. Тоді можна буде предметніше поговорити, – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport-express.ua.
Зазначимо, що до програшу в стартовому матчі Ліги конференцій київське Динамо мало негативну серію в Прем'єр-лізі. «Біло-сині» тричі поспіль на останніх хвилинах втрачали перемогу і не дорахувалися шістьох очок у турнірній таблиці. У п'ятьох останніх матчах киян – лише одна перемога. Проти Олександрії в 1/16 фіналу Кубка України (2:1).
Раніше думками щодо поразки від Кристал Пелас поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Зокрема фахівець пояснив восьмихвилинну заміну травмованого Тараса Михавка. У меншості команда пропустила перший м'яч.
