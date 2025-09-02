Київське Динамо підтвердило підписання сенегальського центрального захисника Аліу Тіаре, який раніше належав французькому Гавру.

Угода з 21-річним гравцем розрахована на чотири сезони. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 1 млн. євро, при цьому сам ресурс оцінює вартість футболіста в 800 тисяч.

Минулий сезон Тіаре провів в оренді за Нансі, де став ключовим гравцем оборони та взяв участь у 30 матчах, відзначившись двома гольовими передачами.

Наразі Динамо набрало 12 балів після чотирьох турів і очолює турнірну таблицю УПЛ. У п'ятому турі команда Олександра Шовковського зустрінеться з київською Оболонню, матч запланований на 13 вересня та розпочнеться о 15:30.