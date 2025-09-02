Динамо офіційно підписало захисника з топ-чемпіонату
Новачком киян став Аліу Тіаре з Гавра
близько 1 години тому
Київське Динамо офіційно представило нового гравця 21-річного центрального захисника з Сенегалу Аліу Тіаре, який раніше виступав за французький Гавр.
Угода розрахована на чотири роки. Фінансові деталі трансферу клуби не розголошують.
Першим професійним клубом Тіаре був сенегальський Діамбарс, з якого він у вересні 2023 року перебрався до Франції. У складі Гавра захисник провів 16 матчів та забив три голи, після чого на сезон 2024/25 вирушив в оренду до Нансі. Там футболіст закріпився в основі, зіграв 30 зустрічей у всіх турнірах та відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про підписання 20-річного нігерійського півзахисника Шоли Огундана.
