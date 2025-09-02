23-річний центрбек тернопільської Ниви Василь Буртник у сезоні 2025/26 виступатиме за Динамо на правах оренди, про що київський клуб вже офіційно повідомив.

Футболіст належить Ниві, проте минулий сезон провів у Другій лізі за Івано-Франківську Реверу 1908 року, зігравши 17 матчів без результативних дій. Цього сезону за Ниву він провів п'ять поєдинків, відзначившись однією результативною передачею.

Наразі Динамо набрало 12 балів після чотирьох турів і очолює турнірну таблицю УПЛ. У п'ятому турі команда Олександра Шовковського зустрінеться з київською Оболонню, матч запланований на 13 вересня та розпочнеться о 15:30.

Окрім Буртника, сьогодні Динамо підписало ще одного центрального захисника 21-річного сенегальця Аліу Тіаре з Гавра.