Форвард Динамо Владислав Ванат офіційно перейшов до іспанської Жирони. Гравець докладно поділився враженнями про час, проведений у складі київського клубу, та розповів про набутий досвід.

Ванат також повідомив, що сказав йому президент Динамо Ігор Суркіс після завершення переходу до Жирони.