Ванат — після трансферу в Жирону: «Було честю виступати за Динамо»
Футболіст попрощався з київським клубом
близько 1 години тому
Форвард Динамо Владислав Ванат офіційно перейшов до іспанської Жирони. Гравець докладно поділився враженнями про час, проведений у складі київського клубу, та розповів про набутий досвід.
Ванат також повідомив, що сказав йому президент Динамо Ігор Суркіс після завершення переходу до Жирони.
«Динамо Київ – мій дім, це клуб, який дав мені можливість займатися справою мого життя та реалізувати мрію. Вся моя сім'я завжди вболівала за киян, уболівальником цього клубу був і я. Для мене було честю виступати за цей клуб і неможливо передати словами мою подяку та любов, яку я відчуваю до цієї команди…
Я ніколи не забуду своїх емоцій від дебютного матчу, радість після першого забитого м'яча. Цей клуб дав мені можливість, і тут я зробив ключові кроки у своїй кар'єрі.
Ігор Суркіс підтримав мене і побажав удачі. Я дуже вдячний президенту за все, що він зробив для мене та для клубу загалом. Мені приємно, що я можу звернутися до нього із запитанням або за порадою - і завжди отримаю цінну відповідь. Зараз я маю можливість грати в одному з найкращих клубних чемпіонатів світу, і я зроблю все, щоб прославити в ньому свою країну та клуб, звідки я родом», — сказав Ванат для пресслужби Динамо.