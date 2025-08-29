Павло Василенко

Динамо домовилося про трансфер з бразильським Фламенго щодо нігерійського вінгера Огундани Шоли. Футболіст вже вилетів в Україну для підписання контракту та проходження медичного обстеження, повідомляє Flazoeiro.

У складі молодіжної команди Фламенго 20-річний Шола виграв Інтерконтинентальний Кубок.

У сезоні 2024/25 Шола провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Наразі Динамо займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, а також буде виступати в основному етапі Ліги конференцій.