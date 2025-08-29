Україну в основному етапі Ліги конференцій 2025/26 представлятимуть Шахтар Донецьк та Динамо Київ. Обидві команди гарантовано отримають по 3,17 мільйонів євро за участь у турнірі. За кожну перемогу на груповому етапі клуби зароблять додатково 400 тисяч євро, а за нічию – 133 тисячі.

Шахтар розпочав єврокубкову кампанію із кваліфікації Ліги Європи. Під керівництвом Арди Турана команда пройшла Ільвес і Бешикташ, але поступилася в серії пенальті Панатінаїкосу. У четвертому раунді добору донецький клуб обіграв Серветт.

Динамо стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді кияни пройшли Хамрун, але в Q3 поступилися Пафосу. Шанси на Лігу Європи також не було реалізовано, адже чинний чемпіон України не зміг обіграти Маккабі Тель-Авів.

Жеребкування основного етапу Ліги конференцій пройде 29 серпня, після чого Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників.