Сьогодні, 29 серпня, о 14:00 за київським часом у Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26. Україну в турнірі представлять два клуби – Динамо Київ та Шахтар Донецьк.

Перед жеребкуванням усі 36 учасників були розподілені на шість кошиків по шість команд, залежно від клубного рейтингу УЄФА. Донецький Шахтар опинився у першому кошику, а кияни – у другому.

Як і минулого сезону, Ліга конференцій пройде за новим форматом: замість звичних груп передбачено єдину турнірну таблицю з 36 команд. На основному етапі заплановано шість турів. Вісім найкращих клубів безпосередньо виходять до 1/8 фіналу, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, продовжать боротьбу через стадію 1/16 фіналу.

Раніше відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи.