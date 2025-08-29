Панамський форвард київського Динамо Едуардо Герреро поділився враженнями після перемоги над Маккабі Тель-Авів (1:0, але 2:3 за сумою двох зустрічей) у поєдинку у відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

«Я думаю, що сьогодні ми мали можливість пройти далі, але це футбол, тож іноді удача не на нашому боці, тому ми повинні продовжувати рухатись вперед.

Я був дійсно щасливий забити м'яч у ворота моєї колишньої команди – Маккабі Тель-Авів. Я дуже радий за себе і команду, що ми зробили все, що могли, у сьогоднішній грі. Але як я сказав, це футбол, тому ми повинні чекати і готуватися до Ліги конференцій.

Ми повинні наполегливо працювати і показувати хороші результати у Лізі конференцій. Для нас це буде новим досвідом, це також хороший, сильний турнір, тому ми маємо боротися у кожній грі», — заявив Герреро для пресслужби Динамо.