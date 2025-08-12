Ілля Забарний розпочинав свою футбольну кар’єру у школі київського Динамо, де пройшов усі юнацькі команди клубу. Саме тут він зробив перші кроки у дорослому футболі, показуючи високий рівень гри та забиваючи розкішні голи за юнацькі команди «біло-синіх».

Архівні кадри демонструють техніку, волю до перемоги та лідерські якості Забарного, які допомогли йому швидко заявити про себе на професійному рівні.

Після успішних виступів у Динамо Ілля перейшов у Борнмут, де за два роки став одним із найкращих центральних захисників англійської Прем’єр-ліги. У сезоні 2023/24 Забарний був визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників.

У 2025 році Ілля офіційно став першим українцем в історії Пари Сен-Жермен, підписавши п’ятирічний контракт. Сума трансферу склала 67 мільйонів євро з бонусами.