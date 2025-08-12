Новачок Пари Сен-Жермен Ілля Забарний офіційно отримав ігровий номер 6 у новій команді.

Захисник, який став першим українцем в історії клубу, приєднався до ПСЖ 12 серпня 2025 року, підписавши контракт на п’ять років. Сума трансферу з Борнмута склала 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Ілля зарекомендував себе як один із найкращих центральних захисників англійської Прем’єр-ліги, провівши два сезони за Борнмут, де його визнавали найкращим гравцем сезону за версією вболівальників.

Сума трансферу склала 63 мільйони євро, а Борнмут може отримати додаткові 3 мільйони як бонуси. Для порівняння, у січні 2023 року Борнмут заплатив київському Динамо 22,7 мільйона євро за захисника.