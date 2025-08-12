Стало відомо, під яким номером Забарний гратиме у ПСЖ
Український футболіст офіційно став гравцем французького суперклубу
40 хвилин тому
Новачок Пари Сен-Жермен Ілля Забарний офіційно отримав ігровий номер 6 у новій команді.
Захисник, який став першим українцем в історії клубу, приєднався до ПСЖ 12 серпня 2025 року, підписавши контракт на п’ять років. Сума трансферу з Борнмута склала 67 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Ілля зарекомендував себе як один із найкращих центральних захисників англійської Прем’єр-ліги, провівши два сезони за Борнмут, де його визнавали найкращим гравцем сезону за версією вболівальників.
Сума трансферу склала 63 мільйони євро, а Борнмут може отримати додаткові 3 мільйони як бонуси. Для порівняння, у січні 2023 року Борнмут заплатив київському Динамо 22,7 мільйона євро за захисника.
