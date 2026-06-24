Павло Василенко

Декілька футболістів Динамо наразі не можуть тренуватися разом з командою на літніх тренувальних зборах в Австрії через ушкодження.

Головний лікар першої команди Динамо Андрій Шморгун у коментарі офіційному клубному сайту розповів детальніше про стан травмованих гравців.

Під час контрольного матчу зі Славією травмувався захисник Владислав Захарченко. В нього діагностовано пошкодження зв’язок гомілкостопу. На відновлення знадобиться 6 тижнів, упродовж яких 20-річний гравець носитиме відповідні ортопедичні пристрої та згодом активно розроблятиме гомілкостоп.

Також у спарингу зі Славією зазнав травми півзахисник Кирило Осипенко – в нього виявили ушкодження колінного суглоба. Завтра на хавбека чекає операція – її проведе в Барселоні відомий фахівець Рамон Кугат.

Півзахисник Роман Саленко травмував м’яз передньої поверхні стегна. Він повернеться до Києва, де пройде реабілітацію, яка займе понад місяць.

Нещодавно півзахисник Микола Михайленко успішно переніс операцію на колінному суглобі. Його повернення на футбольне поле очікується приблизно за місяць.

Водночас захисник біло-синіх Олександр Тимчик та півзахисник Владислав Кабаєв продовжують підготовку до повернення до загальної групи. Вони проходять відновлення згідно зі своїми індивідуальними планами.