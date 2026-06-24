Динамо продасть Пономаренка? Суркіс дав чітку відповідь
Відоме майбутнє молодого форварда біло-синіх
10 хвилин томуПідписатися в
Матвій Пономаренко. Фото: ФК Динамо
Президент київського Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився стосовно майбутнього головного бомбардира біло-синіх Матвія Пономаренка.
«А конкуренція повинна бути обов'язково, ви ж маєте це розуміти. Чи розглядається продаж Пономаренка? Поки що Пономаренко не продається. Ми на нього розраховуємо».
Пономаренко став найкращим бомбардиром минулого сезону Української Прем'єр-ліги, забивши 13 голів у 15 матчах.
Контракт Матвія з київським клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 20-річного нападника у 12 мільйонів євро.