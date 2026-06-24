Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про деталі трансферу нападника П'єра Мунгенге з ПСЖ.

«Я особисто займався цим трансфером. Три тижні напруженої роботи, день за днем. Скажу, що нам дуже пощастило. За цим хлопцем полювала більшість клубів Ліги 1.

Я запросив Мунгенге до Києва. Він приїхав на три дні зі своїми агентами та представниками родини. І нам зіграло на руку те, що в ці дні не було обстрілів. Це відіграло ключову роль. Дай Боже, щоб хлопець заграв у Динамо і все було добре.

Ми показали йому базу, розповіли історію клубу. Інфраструктура Динамо справила на Мунгенге величезне враження. Ми привезли його в Україну на моїй особистій машині, три дні водили його по Києву, показували місто. Хлопець побачив, що життя в столиці, незважаючи на війну, триває.

Повірте мені, він обійшовся не менше, ніж якби я купив топового гравця. Агенти, зарплата хлопцю, компенсація, батьки – все це витрати. Він перейшов у Динамо як вільний агент, але агенти мені душу добряче вигризли».