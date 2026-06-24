Суркіс розкрив деталі переходу форварда ПСЖ в Динамо
Власник київського клубу дав відверту відповідь
близько 1 години томуПідписатися в
Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про деталі трансферу нападника П'єра Мунгенге з ПСЖ.
«Я особисто займався цим трансфером. Три тижні напруженої роботи, день за днем. Скажу, що нам дуже пощастило. За цим хлопцем полювала більшість клубів Ліги 1.
Я запросив Мунгенге до Києва. Він приїхав на три дні зі своїми агентами та представниками родини. І нам зіграло на руку те, що в ці дні не було обстрілів. Це відіграло ключову роль. Дай Боже, щоб хлопець заграв у Динамо і все було добре.
Ми показали йому базу, розповіли історію клубу. Інфраструктура Динамо справила на Мунгенге величезне враження. Ми привезли його в Україну на моїй особистій машині, три дні водили його по Києву, показували місто. Хлопець побачив, що життя в столиці, незважаючи на війну, триває.
Повірте мені, він обійшовся не менше, ніж якби я купив топового гравця. Агенти, зарплата хлопцю, компенсація, батьки – все це витрати. Він перейшов у Динамо як вільний агент, але агенти мені душу добряче вигризли».
У сезоні 2025/26 Мунгенге провів за команду ПСЖ (U-19) 33 поєдинки, відзначившись 21 голом та 12 асистами.
П'єр виграв юнацький чемпіонат Франції та навіть встиг дебютувати за першу команду ПСЖ в матчі Ліги 1 проти Лор’яна (2:2).
Також в активі Мунгенге є три матчі за юнацьку збірну Франції U-19, в складі якої він розпочав виступи навесні 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 2 млн євро.
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