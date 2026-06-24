Павло Василенко

Київське Динамо провело свій другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Цього разу команді Ігоря Костюка протистояла словацька Жиліна. Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Відзначимо, команди провели поєдинок у незвичному форматі – вони зіграли два повноцінних тайми та ще один додатковий екстра-тайм, який тривав 20 хвилин.

У попередньому спарингу команда Костюка зіграла внічию з празькою Славією (1:1). А в наступному контрольному поєдинку протистоятиме польській Вєчисті з Кракова (28 червня).

Товариський матч

Динамо – Жиліна – 5:1

Голи: Наріманідзе, 45+1 – автогол, Огундана, 75, Пономаренко, 95, 108, Піхальонок, 110 – Коша, 105.