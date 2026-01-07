Динамо оголосило про продовження контракту з центрбеком Денисом Поповим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована на 5 років.

Денис є клубним вихованцем Динамо. Пройшовши через юнацьку та молодіжну команди, перспективний центрбек опинився в першій команді «біло-синіх», за яку дебютував у квітні 2019-го.

Уже за місяць того ж року Попов разом із партнерами по молодіжній збірній України створив справжнє диво, ставши чемпіоном світу U-20.

Після цього успіху Денис уже став стабільним гравцем основного складу Динамо, провівши за «біло-синіх» уже більше півтори сотні матчів у всіх турнірах та забивши при цьому 12 м’ячів.

За гравцем Динамо вишикувалась черга з претендентів.