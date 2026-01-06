Сьогодні, 6 січня, свій 33-й день народження відзначає півзахисник і капітан київського Динамо Віталій Буяльський.

Футбольну кар’єру Віталій розпочав на Вінниччині, звідки у 16-річному віці перебрався до структури Динамо. Перший матч за основну команду киян він провів у сезоні 2011/12 у рамках 1/16 фіналу Кубка України проти Кременя, де біло-сині здобули перемогу з рахунком 3:2.

Важливим етапом у становленні футболіста стала оренда до ужгородської Говерли. Саме там Буяльський отримав цінний ігровий досвід, який згодом дозволив йому повернутися до Динамо вже сформованим гравцем і закріпитися в основному складі.

З роками Віталій виріс у справжнього лідера команди, чий авторитет відчувається як на футбольному полі, так і в роздягальні. Логічним підсумком цього шляху стало рішення партнерів довірити йому капітанську пов’язку київського клубу.

За час виступів у складі Динамо Буяльський чотири рази ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та ще чотири рази піднімав над головою Суперкубок країни.

Дружина Віталія Аліна у сторіс привітала свого чоловіка: