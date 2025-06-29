Павло Василенко

У суботу, 28 червня, київське Динамо вирушило на передсезонний тренувальний збір, який цьогоріч біло-сині проведуть в Австрії, неподалік від Грацу.

Динамівці стартували з клубної бази о 6-й ранку, а до готелю, який стане для них домівкою на найближчі три тижні, дісталися пізно ввечері, о 21:45 за місцевим часом.

Під час збору в розпорядженні Олександра Шовковського буде 33 виконавці, повідомляє клубна пресслужба.

Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.

Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс. Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.

Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик. Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.

Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик. Форварди: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга.

Відзначимо, що Едуардо Герреро долучиться до збору пізніше, після виступів за національну збірну Панами.

Неділя, 29 червня, стане першим робочим днем для команди на австрійському зборі. Цього дня у плані Динамо два тренування.