Динамо прибуло на австрійський збір. Хто буде готуватися до нового сезону?
У списку більше 30 футболістів
13 хвилин тому
Фото: ФК Динамо
У суботу, 28 червня, київське Динамо вирушило на передсезонний тренувальний збір, який цьогоріч біло-сині проведуть в Австрії, неподалік від Грацу.
Динамівці стартували з клубної бази о 6-й ранку, а до готелю, який стане для них домівкою на найближчі три тижні, дісталися пізно ввечері, о 21:45 за місцевим часом.
Під час збору в розпорядженні Олександра Шовковського буде 33 виконавці, повідомляє клубна пресслужба.
- Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.
- Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубінчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.
- Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
- Форварди: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга.
Відзначимо, що Едуардо Герреро долучиться до збору пізніше, після виступів за національну збірну Панами.
Неділя, 29 червня, стане першим робочим днем для команди на австрійському зборі. Цього дня у плані Динамо два тренування.
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