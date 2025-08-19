Павло Василенко

Київське Динамо прибуло на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів.

Вранці кияни провели тренування у Львові, а після обіду вирушили в дорогу. Спершу команда дісталася польського міста Жешув, а звідти чартерним рейсом вилетіла до столиці Сербії, міста Белград. Потім динамівці автобусом дісталися міста Новий Сад, де команда буде базуватися протягом найближчих кількох днів, повідомляє офіційний сайт клубу.

На матч з тель-авівським «Маккабі» динамівці прибули у такому складі:

воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс;

Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс; захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко;

Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко; півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко;

Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко; форварди: Ванат, Герреро, Пономаренко.

У середу, 20 серпня, біло-сині проведуть регламентне передматчеве тренування.

Матч Маккабі Т-А – Динамо відбудеться у четвер, 21 серпня, початок о 21.00 за київським часом.