Динамо прибуло в Сербію на матч кваліфікації Ліги Європи
Відома заявка біло-синіх на цей поєдинок
близько 1 години тому
Київське Динамо прибуло на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів.
Вранці кияни провели тренування у Львові, а після обіду вирушили в дорогу. Спершу команда дісталася польського міста Жешув, а звідти чартерним рейсом вилетіла до столиці Сербії, міста Белград. Потім динамівці автобусом дісталися міста Новий Сад, де команда буде базуватися протягом найближчих кількох днів, повідомляє офіційний сайт клубу.
На матч з тель-авівським «Маккабі» динамівці прибули у такому складі:
- воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс;
- захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко;
- півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко;
- форварди: Ванат, Герреро, Пономаренко.
У середу, 20 серпня, біло-сині проведуть регламентне передматчеве тренування.
Матч Маккабі Т-А – Динамо відбудеться у четвер, 21 серпня, початок о 21.00 за київським часом.