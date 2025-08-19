Сергій Стаднюк

Захисник Динамо Денис Попов може продовжити кар’єру в Англії. Про це повідомляє TheWatfordWay.

За інформацією джерела, 26-річним центрбеком цікавиться Уотфорд. Клуб наразі виступає у Чемпіоншипі (другому дивізіоні Англії). Зазначається, що українець за стилем гри добре підходить для цього турніру завдяки своїй фізичній потужності та жорсткій манері ведення боротьби.

Попов є вихованцем Динамо, який провів за першу команду киян 141 матч, а також тричі виходив на поле у складі збірної України. Його чинний контракт із «біло-синіми» розрахований до літа 2026 року. Футболіст у 2019 році виграв чемпіонат світу U-20 у складі «синьо-жовтих».

Цікаво, що в системі Уотфорда є ще один українець. Нападник Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, нещодавно підписав із клубом професійний контракт.

Кияни ж готуються до чергової єврокубкової гри. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у четвер, 21 серпня, на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо на Xsport. Початок – о 21:00.