Сергій Стаднюк

Неназваний клуб української Прем’єр-ліги бажає бачити у своєму складі нападника Динамо Владислава Супрягу. Рішення про те, чи відпускати гравця залишається за головним тренером Олександром Шовковським. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Наскільки я розумію, що в послугах Супряги зацікавлений, ну, як мінімум один клуб Прем'єр-ліги. Не те що зацікавлений, а, вони були би не проти його бачити в себе. Але це вже питання до Динамо, до Шовковського. Якщо не використовують, то може варто його все-таки весь віддати. Все рівно це їхній актив. Ігор Циганик

Починаючи від сезону-2022/2023 Супряга провів за Динамо лише 12 неповних матчів. Востаннє на клубному рівні футболіст забивав 23 вересня 2020 року в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента (2:1). В офіційному матчі востаннє забивав 1 червня 2022 року в поєдинку відбору на Євро-2023 (U-21) Фарерські острови – Україна.

Цього сезону Супряга одного разу вийшов на заміну в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).