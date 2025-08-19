Перед поєдинком плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо Маккабі Тель-Авів втратив свого найціннішого гравця.

21-річний ізраїльський форвард Дор Тургеман вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті MLS та стане гравцем Нью-Інгленд Революшн. Найближчим часом він вирушить до США для проходження медогляду та підписання контракту.

За даними Луки Бендоні, ізраїльський клуб заробить на цьому трансфері шість мільйонів євро, а ще один мільйон передбачений як бонуси. Згідно з інформацією Transfermarkt, ринкова вартість Тургемана становить 4,5 мільйона євро, що робить його найдорожчим футболістом у складі Маккабі.

Минулого сезону молодий нападник провів 44 матчі, відзначившись 20 забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, що Динамо зіграє перший матч з Маккабі в четвер о 21:00.