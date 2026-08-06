Захисник Динамо Олексій Сич розповів про психологічний стан киян після вильоту з Ліги Європи від ПАОК та перед протистоянням третього раунду кваліфікації Ліги конференцій з Карабахом. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Авжеж, ми зазнали прикрої поразки від ПАОК, але продовжуємо рухатися в обраному напрямку. Настрій у команді позитивний, бойовий. Ми готові показувати свою найкращу гру.

Щодо адаптації, усе пройшло чудово. З багатьма хлопцями знайомий завдяки виступам у збірній України, тому адаптація як така не знадобилася. Потихеньку вливаюся в колектив, стаю з ним одним цілим.

Насамперед тиск – позитивне явище, адже він загартовує. Я ще не відчуваю тиску як такого, не читаю коментарі. Динамо – великий клуб, і я хочу якнайкраще проявити себе тут. Буду викладатися на всі сто, а то й двісті відсотків.