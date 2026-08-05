Павло Василенко

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо поділився враженнями від першого матчу Михайла Мудрика після завершення дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Український вінгер вийшов на заміну на 82-й хвилині контрольного поєдинку з Ювентусом, у якому лондонці поступилися з рахунком 0:1. Для 25-річного футболіста це стали перші ігрові хвилини після тривалої паузи.

Після зустрічі Алонсо зізнався, що саме він наполіг на появі українця на полі.

«Я дуже радий за Михайла. Це емоційний момент для нього і для нашої команди. Усі були раді, коли я сказав перед грою, що він зможе зіграти 10–15 хвилин. Це була моя ідея. Звичайно, Мудрик був надзвичайно задоволений. Повернутися на поле після такої перерви – це особливе відчуття», – сказав наставник синіх.

Наступний контрольний матч Челсі проведе 8 серпня проти Мілана, і не виключено, що українець отримає більше ігрового часу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено мельдоній, який входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Після тривалого розгляду сторони досягли мирової угоди, а термін дискваліфікації футболіста було скорочено. Це дозволило вінгеру повернутися до тренувань і знову отримати право брати участь у матчах.

До відсторонення Мудрик провів за Челсі 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.