Медісон Кіз знялася з Підсумкового турніру WTA через хворобу
У американки — вірусне захворювання
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіонка Australian Open-2025 Медісон Кіз (7 WTA) знялася з Підсумкового турніру WTA-2025 через вірусне захворювання перед третім матчем групового етапу. Вона мала зіграти проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (6 WTA).
Її місце в сітці турніру посяде друга запасна — 10-та ракетка світу росіянка єкатєріна александрова.
Єлєна Рибакіна після двох турів достроково гарантувала собі вихід до півфіналу з першого місця.
