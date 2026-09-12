Раніше Динамо та 48-річний фахівець уже провели кілька раундів переговорів. За даними джерела, Йорданеску заздалегідь дав згоду на спільну роботу, однак остаточно оформити домовленість сторонам поки що не вдалося.

«Я поговорив із людьми, близькими до Еді Йорданеску, і вони сказали, що переговори рухаються до завершення», – заявив Косте в ефірі FANATIK SUPERLIGA.

Екстренер збірної Румунії Едвард Йорданеску продовжує переговори з київським Динамо. За інформацією спортивного журналіста Крісті Кості, сторони перебувають на завершальному етапі перемовин, а домовленість може бути оформлена найближчим часом.

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Останнім місцем роботи румунського тренера була варшавська Легія, яку він залишив восени 2025 року. Тепер Йорданеску може отримати новий виклик у кар’єрі та очолити один із провідних українських клубів.

Наразі головним тренером Динамо залишається Ігор Костюк. У понеділок, 14 вересня, його команда проведе матч шостого туру УПЛ проти Епіцентру.

Київський клуб посідає шосте місце в турнірній таблиці, маючи сім очок та гру в запасі.