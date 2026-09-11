Динамо зробило пропозицію екстренеру збірної Румунії
Відомі деталі потенційного призначення
Румунський спеціаліст Едвард Йорданеску може очолити київське Динамо. Про це повідомляє польське видання WP Sportowe Fakty.
За інформацією джерела, київський клуб уже запропонував фахівцеві трирічний контракт із «дуже хорошою зарплатнею». Водночас Йорданеску наразі обдумує пропозицію та оцінює ризики, пов'язані з війною в Україні.
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Нинішнім головним тренером Динамо є Ігор Костюк. З ним команда в минулому сезоні УПЛ фінішувала на четвертому місці, а в новій кампанії набрала сім очок у чотирьох матчах та вилетіла з єврокубків ще на стадії кваліфікації.
Йорданеску має досвід роботи зі збірною Румунії, яку очолював на Євро-2024. Саме під його керівництвом румуни розгромили Україну з рахунком 3:0. Також із липня по жовтень 2025 року фахівець працював у варшавській Легії.
Влітку 2026 року Йорданеску також розглядався як потенційний головний тренер збірної України.
Наразі Динамо посідає шосте місце в УПЛ, маючи сім очок у чотирьох матчах. У шостому турі кияни 14 вересня приймуть Епіцентр.
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