За інформацією джерела, київський клуб уже запропонував фахівцеві трирічний контракт із «дуже хорошою зарплатнею». Водночас Йорданеску наразі обдумує пропозицію та оцінює ризики, пов'язані з війною в Україні.

Румунський спеціаліст Едвард Йорданеску може очолити київське Динамо. Про це повідомляє польське видання WP Sportowe Fakty.

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Нинішнім головним тренером Динамо є Ігор Костюк. З ним команда в минулому сезоні УПЛ фінішувала на четвертому місці, а в новій кампанії набрала сім очок у чотирьох матчах та вилетіла з єврокубків ще на стадії кваліфікації.

Йорданеску має досвід роботи зі збірною Румунії, яку очолював на Євро-2024. Саме під його керівництвом румуни розгромили Україну з рахунком 3:0. Також із липня по жовтень 2025 року фахівець працював у варшавській Легії.

Влітку 2026 року Йорданеску також розглядався як потенційний головний тренер збірної України.

Наразі Динамо посідає шосте місце в УПЛ, маючи сім очок у чотирьох матчах. У шостому турі кияни 14 вересня приймуть Епіцентр.