Легенда Динамо за крок від абсолютного рекорду. Ярмоленко забив 124-й гол у чемпіонаті України
Вінгер біло-синіх увійшов в історію УПЛ
Андрій Ярмоленко забив 124-й гол у чемпіонатах України та повторив історичний рекорд результативності. Капітан Динамо відзначився у поєдинку шостого туру УПЛ проти Епіцентру.
Відкривши рахунок на 42-й хвилині матчу, 36-річний Ярмоленко зрівнявся з Максимом Шацьких, який до цього одноосібно утримував рекорд чемпіонатів України. Тепер в активі обох легендарних форвардів по 124 голи.
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Водночас Ярмоленко має можливість уже найближчим часом стати одноосібним лідером рейтингу найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Для цього йому достатньо забити ще один м'яч.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів України
- Андрій Ярмоленко — 124 голи у 293 матчах
- Максим Шацьких — 124 голи у 340 матчах
- Сергій Ребров — 123 голи у 259 матчах
- Євген Селезньов — 117 голів у 257 матчах
- Андрій Воробей — 105 голів у 315 матчах