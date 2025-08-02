Відома заявка Динамо на поєдинки з Пафосом в Лізі чемпіонів
Анхель Торрес, який був травмований, потрапив до списку київського клубу
35 хвилин тому
Фото: Динамо
Київське Динамо представило офіційний список гравців на двоматчеве протистояння з Пафосом у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 5 серпня, а матч-відповідь 12 серпня.
Серед заявлених футболістів виявився і колумбійський крайній нападник Анхель Торрес, який отримав шанс допомогти команді у важливій єврокубковій дуелі.
Заявка Динамо на матчі з Пафосом:
- Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко;
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак;
- Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко;
- Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро, Анхель Торрес.
Раніше повідомлялося, що на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Пафос працюватиме швейцарська бригада арбітрів.
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