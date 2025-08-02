У суботу, 2 серпня, стартує перший тур Української Прем'єр-ліги, в рамках якого у Рівному на стадіоні Авангард зустрінуться Верес та київське Динамо. Початок матчу запланований на 15:30 за київським часом.

Як повідомляє Динамо Київ від Шурика, Динамо не зможе розраховувати на одного зі своїх ключових гравців Віталія Буяльського. Півзахисник продовжує відновлюватися після травми, через яку пропустив і нещодавню зустріч із Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Буяльський не був заявлений на гру і не вирушив разом із командою.

Раніше повідомлялося, що на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Пафос працюватиме швейцарська бригада арбітрів.