Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу оприлюднила фінансовий звіт щодо виплат клубам за участь у Кубку України сезону-2025/26. Відповідні цифри опублікувала пресслужба організації.

У розіграші турніру, який уперше пройшов в оновленому форматі, взяли участь 68 команд. Серед них — 20 аматорських колективів. Кубок України стартував із кваліфікаційного раунду, після чого команди зіграли ще шість стадій — від 1/32 фіналу до вирішального матчу. Загалом у межах змагань відбувся 71 поєдинок.

УАФ не лише взяла на себе витрати, пов’язані з трансляціями матчів, а й здійснила фінансові виплати кожному клубу-учаснику. Розмір винагороди залежав від стадії, до якої команда дійшла, а також від статусу господаря чи гостя в конкретному матчі.

Найменші виплати були передбачені на кваліфікаційному етапі. Клуб-господар отримував 70 тисяч гривень, а команда-гості — 30 тисяч. Найбільші призові дісталися учасникам фіналу: переможець турніру Динамо отримав 2,5 мільйона гривень, а фіналіст Буковина — 1,5 мільйона. Загалом УАФ виплатила клубам за участь у Кубку України сезону-2025/26 17,8 мільйона гривень.

Виплати УАФ на різних стадіях Кубка України:

Кваліфікаційний раунд: господар — 70 тисяч гривень, гість — 30 тисяч. Загальна сума виплат — 0,8 мільйона гривень .

господар — 70 тисяч гривень, гість — 30 тисяч. Загальна сума виплат — . 1/32 фіналу: господар — 105 тисяч, гість — 45 тисяч. Загальна сума — 4,2 мільйона гривень .

господар — 105 тисяч, гість — 45 тисяч. Загальна сума — . 1/16 фіналу: господар — 140 тисяч, гість — 60 тисяч. Загальна сума — 3,2 мільйона гривень .

господар — 140 тисяч, гість — 60 тисяч. Загальна сума — . 1/8 фіналу: господар — 210 тисяч, гість — 90 тисяч. Загальна сума — 2,4 мільйона гривень .

господар — 210 тисяч, гість — 90 тисяч. Загальна сума — . 1/4 фіналу: господар — 280 тисяч, гість — 120 тисяч. Загальна сума — 1,6 мільйона гривень .

господар — 280 тисяч, гість — 120 тисяч. Загальна сума — . 1/2 фіналу: господар — 560 тисяч, гість — 240 тисяч. Загальна сума — 1,6 мільйона гривень .

господар — 560 тисяч, гість — 240 тисяч. Загальна сума — . Фінал: Динамо — 2,5 мільйона, Буковина — 1,5 мільйона гривень.

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