Павло Василенко

Захисник київського Динамо та збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Інтерес до 21-річного футболіста виявляють одразу три клуби, повідомляє авторитетний британський журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, за прогресом українця уважно стежать Ноттінгем Форест, Борнмут та Евертон, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко.

Наразі жоден із клубів не зробив офіційної пропозиції Динамо, однак англійські команди продовжують моніторити ситуацію навколо перспективного центрбека й можуть активізуватися найближчим часом.

Михавко розпочинав професійну кар'єру у ПФК Львів, а влітку 2023 року на правах вільного агента перейшов до Динамо. За цей час він став одним із ключових гравців оборони столичного клубу.

У складі першої команди киян захисник провів 89 матчів, у яких відзначився сімома голами та двома результативними передачами. Також у його активі є дебютний матч за національну збірну України.

Чинний контракт Михавка з Динамо розрахований до кінця 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 10 мільйонів євро.