Динамо вдруге розгромило Хамрун Спартанс і вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
Біло-сині знову перемогли
близько 3 годин тому
У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо у польському Любліні приймало мальтійський Хамрун Спартанс. Зустріч завершилася впевненою перемогою української команди з рахунком 3:0.
У першому таймі відзначилися Владислав Ванат та Володимир Бражко.
В кінці поєдинку крапку поставив захисник Тарас Михавко.
За підсумками двох матчів Динамо перемогло Хамрун Спартанс з рахунком 6:0. Таким чином, підопічні Олександра Шовковського вийшли в третій раунд кваліфікації турніру.
У наступному раунді відбору Ліги чемпіонів кияни зіграють з переможцем пари Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль ) - Пафос (Кіпр).
Ліга чемпіонів. Другий раунд кваліфікації. Матч-відповідь:
Динамо (Київ, Україна) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:0 (2:0)
Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82.
Перший матч – 3:0
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