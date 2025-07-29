Колишній півзахисник Динамо Віталій Косовський поділився прогнозом на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Переконаний, що кияни не мають права опускати планку, тому, думаю, що буде зафіксований такий же результат, як тиждень тому на Мальті – 3:0 Навряд чи тренер киян, незважаючи на комфортний рахунок, буде експериментувати зі складом. Гратимуть ті, хто краще готовий. Хіба що на заваді стануть травми, як от у Віталія Буяльського, Валентина Рубчинського та легіонера Анхеля Торреса. Проте для суперника такого рівня, як «Хамрун Спартанс» у динамівців доволі боєздатний підбір виконавців і довга лава запасних.

Олександру Шовковському слід в першу чергу звернути увагу на удосконалення організації гри. Бо наступні візаві в Лізі чемпіонів будуть сильніші, і не варто забувати, що вже 2 серпня динамівцям грати в гостях на старті УПЛ з «Вересом». Як бачите, часу на розкачку вже немає, – заявив Косовський в інтерв’ю Sport.ua.