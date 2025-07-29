Колишній голкіпер Карпат, а нині – директор з розвитку львівського клубу, Андрій Тлумак не очікує експериментів від головного тренера Динамо Олександра Шовковського у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Те, що переможець у цій парі визначився ще після першого поєдинку на Мальті, де динамівці взяли гору – 3:0, аж ніяк не означає, що сьогодні суперники діятимуть не з максимальною викладкою. Все ж, статус турніру не дозволяє розслаблятися. Зрештою, той же Владислав Ванат обов’язково захоче покращити свій бомбардирський реєстр. І, зважаючи на його заточеність на ворота візаві, думаю, що він не піде з поля без свого гола.

Чи будуть у стартовому складі динамівців значні зміни порівняно з першим поєдинком? Навряд чи. Все ж уже 2 серпня киянам з’ясовувати стосунки з «Вересом» в УПЛ, і тому буде не до експериментів – треба, щоб відповідний ігровий настрій був збережений.

Рахунок? Якщо в Любліні кияни заб’ють швидкий гол, то все може закінчитися так, як на Мальті, – спрогнозував Тлумак в інтерв’ю Sport.ua.