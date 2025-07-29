Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко між матчами другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс поділився думками щодо мотивації гравців Динамо на прикладі півзахисника Володимира Бражка.

От Бражко. Не продало Динамо футболіста за 22 мільйони євро взимку в англійську Прем'єр-лігу? І всі ж ми бачили, що було весною. Ви бачите, що зараз новий сезон починається, а Бражко тільки на 10 хвилин на заміну виходить.

Я розумію: там молодіжна збірна, чемпіонат Європи, необхідність відпочинку і так далі, тому подібне. Але факт залишається фактом. Це теж говорить певною мірою про ставлення. Факт залишається фактом: Бражко – капітан київського Динамо ще донедавна, якщо по минулому сезону говорити, – він на 10 хвилин на заміну виходить.

І мені дуже важко усвідомити, дуже важко зрозуміти, яка мотивація проявляти себе в матчах проти умовних Кудрівки, Полтави у Шапаренка, у Ваната. Я не можу уявити, де, як і за рахунок чого вони повинні тут, в таких умовах, які створює чемпіонат Української Прем'єр-ліги, розвиватися, щоб отримати шанс спробувати себе на більш високому рівні, щоб отримати цю мотивацію спробувати себе на більш високому рівні.