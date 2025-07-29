Колишній півзахисник Динамо Олександр Призетко поділився аналізом майбутнього матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Я вважаю, що критика після першої гри не зовсім справедлива. Так, я не можу сказати, що в грі киян було все нормально, але це я списую на початок сезону. Це був перший офіційний поєдинок, тому десь хвилювання, а десь і невпевненість могли сковувати дії підопічних Олександра Шовковського. Перші 10-15 хвилин динамівці дозволяли супернику дихати легко, але потім, навіть з тими огріхами, які були в грі українців, було видно, що це дві команди різного рівня.

В Європі в будь-якому випадку буде складно себе проявити, все-таки там дуже високий рівень конкуренції. Так, зараз склад у «Динамо» стабілізувався, хлопці зігралися, але якщо якостей гравців для внутрішніх змагань вистачає, то в Європі, коли стикаємося з середніми командами, з'являються проблеми у всіх аспектах гри.

Тут справа не тільки в рівні нашого чемпіонату, хоча, як відомо, на це є об'єктивні причини. Саме через війну до нас не їдуть іноземці хорошої якості. До того ж йде і відтік своїх перспективних молодих виконавців.

Можна згадати якість нашого дивізіону років 10-13 тому. Адже тоді за легіонерів платили великі гроші, і вони ці кошти відпрацьовували, а українські команди добре себе проявляли на євроарені. Зараз же ситуація мало не патова. Легіонери краще будуть отримувати менше, але жити в безпеці, тому і не хочуть приїжджати в Україну. Так, у нас є іноземці, але це не того рівня гравці, які б впливали на зростання нашого чемпіонату.

Я просто не бачу, звідки прорив може статися зараз. Так, багато хто хотів, щоб виступали вітчизняні футболісти, ось вони і виступають... Ніхто закордонним гравцям не зможе дати повних гарантій безпеки.

Щодо долі путівки в наступний раунд Ліги чемпіонів питань взагалі не повинно виникати. Я сподіваюся, що в майбутньому поєдинку ми вже побачимо розкуте «Динамо». Є хороший результат першої гри, кияни вже добре вивчили свого суперника, тому з боку динамівців я очікую більш якісний, я б сказав, більш красивий футбол. Сьогодні ми побачимо інше «Динамо».

Як мені здається, Олександр Шовковський прагматик, тому, знову ж таки, на мій погляд, наставник виставить тих футболістів, хто виглядає краще. Так, точно можна сказати, що через травму не зіграє Віталій Буяльський. Але великих експериментів я від тренера не чекаю. Думаю, що за рахунком кияни виступлять краще. Ставлю на – 4:0, – сказав Призетко в інтерв’ю Sport.ua.