Університатя Клуж — Динамо: визначилася суддівська бригада на матч-відповідь Ліги Європи
Головним рефері буде Айвар Оруел
21 хвилину томуПідписатися в
Матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 між румунською Університатею Клуж та київським Динамо обслуговуватиме валлійська бригада арбітрів. Головним рефері призначено Айвара Оруела з Уельсу.
Асистенти на лініях — Джонатан Брайант та Харрі Хендрікс, четвертий суддя — Джон Джонс. Арбітр VAR — Йерун Мансхот, асистент VAR — Ервін Бланк (обидва — Нідерланди).
Гра відбудеться у четвер, 16 липня, в румунському місті Клуж-Напока на Клуж Арені. Початок — о 20:30.
Перша зустріч у Любліні завершилася з рахунком 0:0. Переможець пари у другому раунді кваліфікації зіграє проти грецького ПАОКа.