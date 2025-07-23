Вінгер Динамо Назар Волошин підбив підсумки першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Зараз у всіх лише позитивні емоції. Перемогли, добре зіграли, забили три голи. Результат непоганий, можна сказати, що всі задоволені. Багато працювали, багато бігали, над тактикою багато працювали - це дало плоди й ми перемогли.

Мій гол? Буяльський віддавав пас мені за спину, але трохи не вийшло. М'яч довго йшов до мене, я почекав та віддав йому пас у відповідь на хід. Він прийняв та забив - от і все. Звісно, потрібно завжди бігти на дальню стійку, і обов'язково заб'єш. Сьогодні так і вийшло (посміхається). В Любліні будемо почуватися впевненіше, але при цьому все одно матч-відповідь починатиметься за рахунку 0:0, і ми будемо намагатися знову перемогти.

Дуже приємно, коли наші вболівальники підтримують нас навіть у такій екзотичній країні, як Мальта. Їхня підтримка дуже мотивує нас. Чесно кажучи, я точно не очікував, що буде стільки наших уболівальників сьогодні, - розповів Волошин.