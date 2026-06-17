Павло Василенко

Півзахисник Динамо Микола Михайленко не зможе взяти участь у передсезонних зборах команди в Австрії, повідомляє пресслужба киян.

Зазначається, що напередодні хавбек київського клубу успішно переніс операцію на колінному суглобі на лівій нозі.

За попередніми оцінками медичного штабу, процес реабілітації триватиме близько чотирьох тижнів.

Очікується, що футболіст зможе повернутися на поле та розпочати тренування приблизно за місяць.

Динамо у минулому сезоні посіло четверте місце в УПЛ, а також виграло Кубок, завдяки чому вийшло у перший раунд відбору Ліги Європи.

Михайленко у кампанії 2025/26 зіграв у 26 поєдинках за київську команду, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.