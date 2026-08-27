Динамо втратило стадіон через російську атаку? У клубі поділилися офіційною інформацією
Раніше повідомлялося, що арена постраждала від удару дрона, проте чи правда це?
Під час чергової російської атаки на Київ зафіксували падіння уламків неподалік від стадіону імені Валерія Лобановського. Домашня арена київського Динамо не зазнала пошкоджень, повідомила пресслужба клубу.
У Динамо зазначили, що після появи перших повідомлень про задимлення поблизу стадіону багато людей поцікавилися, чи не постраждали працівники клубу. Представники команди подякували всім, хто виявив турботу та намагався дізнатися про ситуацію.
Дякуємо всім, хто, відгукнувшись на перші новини про задимлення поблизу стадіону Динамо, поцікавився долею співробітників клубу. Висловлюємо щирі співчуття тим, хто постраждав від атаки російських агресорів.
Раніше Динамо дізналося суперника в 1/16 фіналу Кубка України.
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