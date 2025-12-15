Ярмоленко оцінив перемогу Динамо над Вересом з рахунком 3:0: «Сьогодні можна трохи відпочити»
Вінгер задоволений результатом
близько 1 години тому
Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у матчі 16 туру чемпіонату України проти Вереса, який завершився впевненою перемогою його команди з рахунком 3:0. Після гри досвідчений футболіст поділився деталями гольового епізоду та розповів, за рахунок чого вдалося відзначитися.
Крім того, Ярмоленко висловився про настрій гравців Динамо перед відходом на зимову паузу, відзначивши атмосферу всередині команди та очікування від другої частини сезону.
«Я побачив, що м’яч у Колі Шапаренка. Коли він отримує м’яч і розвертається до воріт – потрібно відкриватися. Була зона, я знав, що Коля може віддати цю передачу. Він виконав чудовий пас – залишалося тільки забити. Тому в цьому голі заслуга Миколи.
Звичайно, кожна гра для нас важлива. Думаю, і я, і всі хлопці переймаємося через результати останніх пів року, розуміємо, що так грати не можна, адже у нас багато вболівальників, які нас підтримують.
Хотілося завершити цей рік у чемпіонаті України перемогою. Нам це вдалося, тому сьогодні можна трохи відпочити, але роботи ще дуже багато. Будемо працювати на зборах, щоб у другій частині чемпіонату повернутися сильнішими», – сказав Ярмоленко для Футбол360.