Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у матчі 16 туру чемпіонату України проти Вереса, який завершився впевненою перемогою його команди з рахунком 3:0. Після гри досвідчений футболіст поділився деталями гольового епізоду та розповів, за рахунок чого вдалося відзначитися.

Крім того, Ярмоленко висловився про настрій гравців Динамо перед відходом на зимову паузу, відзначивши атмосферу всередині команди та очікування від другої частини сезону.