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До основи киян увійшов 18-річний півзахисник Павло Люсін. Для вихованця клубу це буде дебют за першу команду на дорослому рівні. Раніше він виступав за Динамо U-19, а після старту сезону-2026/27 перейшов до новоствореної команди U-21. У її складі хавбек провів чотири матчі та забив три голи.

Влітку Люсін представляв збірну України U-19 на чемпіонаті Європи-2026. Українці дійшли до півфіналу, а сам півзахисник зіграв у чотирьох зустрічах, забив один м’яч і віддав три результативні передачі. За підсумками турніру УЄФА включив його до символічної збірної.

Також відзначимо дебют за першу команду Динамо 20-річного захисника Дениса Дикого. Він також наразі виступає за молодіжний склад в УПЛ-2.

На лаві запасних Динамо опинився 26-річний нападник Владислав Супряга. Це його перша поява в заявці столичного клубу після 12 серпня 2025 року. Після цього форвард на правах оренди виступав за Епіцентр до завершення сезону-2025/26, а нову кампанію розпочав у складі Динамо U-21.

Загалом за першу команду киян Супряга провів 61 матч, забив три голи та віддав вісім результативних передач.