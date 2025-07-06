Павло Василенко

Динамо розгромило угорську Кішварду в другому контрольному матчі між командами – 3:0. У першому поєдинку днем раніше угорський колектив виграв з рахунком 2:0.

На 16-й хвилині фланговий півзахисник Андрій Ярмоленко вивів Динамо вперед, а на 40-й хвилині відзначився нападник біло-синіх Владислав Супряга. Востаннє він забивав в офіційному матчі в 2020 році.

На 43-й хвилині форвард Федір Задорожний в аналогічному стилі втретє вразив ворота суперника.

На 29-й хвилині з поля за друге попередження був вилучений Олексій Гусєв – захисник Динамо і син легендарного флангового гравця киян Олега Гусєва.

Контрольний матч

Динамо – Кішварда – 3:0

Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43.