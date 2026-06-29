Стало відомо, коли ексфорвард ПСЖ приєднається до Динамо
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35 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
У неділю, 28 червня, київське Динамо перемогло польську Вєчиста з рахунком 4:2 у контрольному матчі на зборах в Австрії.
Під час матчу коментатор повідомив колишній нападник ПСЖ П'єр Мунгенге приєднається до команди Ігоря Костюка 1 липня, коли офіційно отримає статус вільного агента.
Контракт 18-річного гравця з паризьким клубом спливає 30 червня, після чого Мунгенге зможе прибути в розташування Динамо та розпочати підготовку разом з командою до нового сезону.
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