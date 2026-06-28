Динамо здобуло вольову перемогу над польською командою на зборах в Австрії
Команди забили шість м’ячів на двох
близько 1 години томуПідписатися в
У неділю, 28 червня, київське Динамо третій контрольний матч на літньому зборі в Австрії. Суперником підопічних Ігоря Костюка стала польська Вєчиста. За взаємною домовленістю сторін, команди зіграли чотири тайми по 30 хвилин.
Перший м’яч у складі киян забив Матвій Пономаренко. На 52-й хвилині Фаєртаг зрівняв рахунок, а Крістенсен вивів Вєчисту вперед. Надалі забили тільки футболісти Динамо.
Другий гол біло-синіх на свій рахунок записав Володимир Бражко, який реалізував пенальті. Через десять хвилин Бражко оформив дубль.
Крапку у протистоянні поставив Едуардо Герреро, якому асистував Назар Волошин.
Нагадаємо, в попередніх двох спарингах біло-сині зіграли внічию з чеською Славією та розгромили словацьку Жиліну.
Наступний товариський матч в Динамо запланований на четвер, 2 липня, проти Рапіду (Бухарест). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Контрольний матч
Динамо – Вєчиста – 4:2
Голи: Пономаренко, 30, Бражко, 96 (пенальті), 106, Герреро, 111 – Фаєртаг, 52, Крістенсен, 78.
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