Павло Василенко

У неділю, 28 червня, київське Динамо третій контрольний матч на літньому зборі в Австрії. Суперником підопічних Ігоря Костюка стала польська Вєчиста. За взаємною домовленістю сторін, команди зіграли чотири тайми по 30 хвилин.

Перший м’яч у складі киян забив Матвій Пономаренко. На 52-й хвилині Фаєртаг зрівняв рахунок, а Крістенсен вивів Вєчисту вперед. Надалі забили тільки футболісти Динамо.

Другий гол біло-синіх на свій рахунок записав Володимир Бражко, який реалізував пенальті. Через десять хвилин Бражко оформив дубль.

Крапку у протистоянні поставив Едуардо Герреро, якому асистував Назар Волошин.

Нагадаємо, в попередніх двох спарингах біло-сині зіграли внічию з чеською Славією та розгромили словацьку Жиліну.

Наступний товариський матч в Динамо запланований на четвер, 2 липня, проти Рапіду (Бухарест). Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Контрольний матч

Динамо – Вєчиста – 4:2

Голи: Пономаренко, 30, Бражко, 96 (пенальті), 106, Герреро, 111 – Фаєртаг, 52, Крістенсен, 78.