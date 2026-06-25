Денис Сєдашов

Польський захисник Томаш Кендзьора повернувся до Динамо. Футболіст, який раніше виграв із киянами чемпіонат, два Кубки та три Суперкубки України, приєднався до команди на зборі в Австрії та дав інтерв'ю клубній пресслужбі.

Захисник прокоментував адаптацію в колективі та умови свого переходу з грецького ПАОКа.

На мене тут чекав надзвичайно теплий прийом. Із багатьма партнерами ми добре знайомі, з кимось грали разом, тому процес адаптації не викликає жодних складнощів. Приємно знову опинитися в команді, зануритися в позитивну робочу атмосферу. Видно, що всі хлопці в „основі“ прагнуть досягти результату, але при цьому зберігають дружні стосунки. Присутні здорова конкуренція та бажання щодня прогресувати. Ця історія не була спонтанною, я зважував усі спортивні, особисті та сімейні аспекти. Утім, роздумував не надто довго. Керівники киян дали зрозуміти, що я потрібен, що на мене розраховують. І в спілкуванні з топ-менеджерами ПАОКа ми дійшли згоди, що я піду як вільний агент. Для мене Динамо – особливий клуб, який багато дав у кар'єрі. Й у Польщі, й у Греції я продовжував цікавитися результатами команди, дивився матчі, коли була можливість, стежив за новинами. Й наразі настав момент, коли можу віддячити, взявши участь у становленні колективу. Томаш Кендзьора

Костюк оцінив підписання Кендзьори та ексвихованця ПСЖ Мунгенге у Динамо.