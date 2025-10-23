Колишній тренер Колоса Ярослав Вишняк у ексклюзивному інтерв'ю Xsport перед матчем другого туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо поділився очікуваннями від єврокубкової гри киян.

Наші гранди полюбляють шукати відмазки у рівні спротиву. Цю тему можна вирішити зняттям обмежень орендованим гравцям грати проти себе, створивши для себе умови, наближені максимально до єврокубків. Багато гравців, які на контракті в Динамо або Шахтарі представлені в інших клубах. Штучними обмеженнями робити собі теплу ванну і потім нарікати на чемпіонат, а потім шукати виправдання у своїх невдачах. Зараз я можу сказати, що в нас досить рівний чемпіонат. А в Європі грати буде ще важче.

Не всі грають проти Динамо у відкритий футбол, а в Лізі конференцій вже Динамо доводиться робити ставку на гру другим номером. Одна справа, коли тобі доводиться ламати захист суперника і зовсім інша, коли ти більшу кількість часу захищаєшся.

Будь-яка перемога додає впевненості. Самсунспор – дуже цікава команда, яка останній період демонструє симпатичну гру. Хороший тренер, підбір виконавців з гарною школою. Динамо, попри всі наявні проблеми у грі, повинно обігрувати менш досвідченого суперника на євроарені. Головне – правильно поставитись до суперника і спробувати зіграти у свій футбол.